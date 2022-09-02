Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Barcelona, transferin son anlarında Chelsea'den ayrılan Marcos Alonso için de girişimlerde bulundu ancak beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

The Sun'ın İspanyol basınında katardığı habere göre Chelsea'den ayrılan Marcos Alonso'yu kadrosuna katmak için maaş bütçesinde boşluk yaratmak zorunda olan Barcelona, Jordi Alba'nın haberi olmadan, tecrübeli futbolcuyu takımdan göndermek için transfer görüşmelerinde bulundu.

Çok sinirlendi

İddialara göre Barcelona, Alba'nın kiralık transferi için Inter ile görüşmelerde bulundu. Ancak 10 yıldan fazla bir süredir Katalan ekibinde bulunan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, transferi kabul etmedi. Kendi bilgisi dışında gerçekleşen olayları öğrenmesinin ardından Jordi Alba'nın çok sinirlendiği belirtilenler arasında yer alıyor.

Kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor

Takımdan ayrılmak gibi bir niyeti olmayan Jordi Alba, kariyerini Barcelona'da noktalamak istiyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon kadroda düzenli forma giyebileceğinden oldukça emin.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jordi Alba, geçtiğimiz sezon 44 maçta 3 gol ve 12 asistlik performans göstermişti.



