Barcelona'nın süperstarları tesislere geri döndü

Coronavirüs salgını sebebiyle ara verilen La Liga'da, kulüplerin 5-7 Mayıs tarihlerinde futbolcularına, teknik heyete ve diğer çalışanlarına Kovid-19 testi yapacağı duyurulmuştu. Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcular bugün coronavirüs testi için tesislere gitti.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 16:24 Son Güncelleme:
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Barcelona'nın süperstarları tesislere geri döndü

İspanya La Liga'da yasakların kalkmaya başlaması ve La Liga'nın başlangıcı için karar verildikten sonra takımlar antrenman yapmaya başladı. La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona da futbolcularını tesislere çağırdı.

Bugün tesislere giden futbolculara önce koronavirüs testi yapılacak. Ardından da gruplar halinde çalışma yapılacak.

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