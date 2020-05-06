İspanya La Liga'da yasakların kalkmaya başlaması ve La Liga'nın başlangıcı için karar verildikten sonra takımlar antrenman yapmaya başladı. La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona da futbolcularını tesislere çağırdı.

Bugün tesislere giden futbolculara önce koronavirüs testi yapılacak. Ardından da gruplar halinde çalışma yapılacak.