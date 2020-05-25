İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'nın, eski yıldızı Neymar'ı yeniden kadrosuna katma konusundaki ısrarı sürüyor. Sport'ta yer alan ve beIN Sports'un düzenlediği habere göre; Katalan ekibinin bu transferdeki en büyük kozu ise, Brezilyalı yıldızın formasını giydiği Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele'ye olan ilgisi.

2017'de Alman devi Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan ve üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanya'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Dembele'nin ülkesine dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

Kulüplerin ve oyuncuların bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.





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