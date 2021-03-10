Basında yer alan iddialara göre Barcelona'nın yeni başkanı seçilen Joan Laporta'nın ilk hedefi sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lionel Messi'yi takımda tutmak.

TyC Sports'da yer alan habere göre; Barcelona, Messi'nin yakın arkadaşı olan Agüero ile çoktan temasa geçmiş durumda. Eğer transfer gerçekleşirse Agüero'nun yakın arkadaşı Messi'nin de takımda kalmasını sağlayacağına inanılıyor.

2011'den beri Manchester City forması giyen Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun sözleşmesi Haziran ayında son buluyor.









Messi'nin geleceğinde Agüero kilit rolde

Agüero, dostlukları nedeniyle Messi ile birlikte aynı takımda forma giyme hayali olduğunu hiçbir zaman gizlemedi. Bu nedenle Agüero Messi'nin Katalan ekibinde kalmasında ana faktör olabilir.