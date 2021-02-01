Hafta sonu İspanyol medyasından El Mundo'nun detaylarını verdiği Lionel Messi'nin kontratıyla ilgili Marca'dan da önemli bir 'detay haber' geldi. İspanyolların haberine göre; Barcelona bu sene Messi'ye ödemesi gereken 72 milyon euronun sadece 8,5 milyon eurosunu ödedi.

Dolayısıyla kulübün Messi'ye şu anda 63,5 milyon euro borcu bulunuyor. Barcelona Kasım ayında birçok futbolcusunun maaşında kesintiye gitmiş ve yapılan anlaşmalarla yaklaşık 120 milyon euro tasarruf etmişti.

Sadakat bonus ödemesi de var!

Katalan ekibinin özellikle yaz aylarında Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olmasından sonra Messi kulüpten ayrılmak istediğini açık açık söylemiş ancak yapılan görüşmelerin ardından bu ayrılığa izin çıkmamıştı. Messi de kulübü mahkemeye vermeyeceğini açıklamıştı. Barça'nın Messi'ye ayrıca 39 milyon euro da sadakat bonusu borcu bulunuyor. Arjantinli yıldız kulüpten bonservissiz dâhi ayrılsa Katalanlar bu parayı Messi'ye ödemek zorunda.

Barcelona'nın iflasın eşiğinde olduğu ve 1 milyar dolarlık bir borç batağında olduğu belirtiliyor.