Barcelona'nın ilk bombası Luka Jovic!

İspanya La Liga'da en yakın rakibi arasında 10 puan fark olan Barcelona gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.

19 Mart 2019, Salı 09:55
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Barcelona'nın ilk bombası Luka Jovic!

En yakın rakibi ile arasında 10 puan olan ve şampiyonluğun en büyük favorisi Barcelona ilk transferini yapmak için harekete geçti. 

Almanya'da gösterdiği performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken Sırp forvet Jovic için Katalan ekibi ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 

İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona yıldız golcüyü kadrosuna katmak için 60 milyon euroyu gözden çıkardı. 

Bonservisi Benfica'da olan ve kiralık oynadığı Frankfurt'ta 22 gol atan Jovic'in, Liverpool ve Bayern Münih tarafından da izlendiği iddia edildi.(Skorer)

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