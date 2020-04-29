Başta Chelsea ve Barcelona olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer hedefleri arasında ilk sıralarda yer alan Ajax'ın başarılı kalecisi Andre Onana, kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken yaz aylarında takımdan ayrılacağını doğruladı.

Hollanda'da televizyon kanalı Fox Sports'a konuşan 24 yaşındaki kaleci, "Burada geçirdiğim 5 yıl harikaydı. Ama şimdi yeni bir adım atma zamanımn geldi" ifadelerini kullandı.

Chelsea'de Lampard'ın Kepa'nın yerine kaleyi Onana'ya teslim etmek istese de Kamerunlu kalecinin kendisini yeniden transfer etmek isteyen eski takımı Barcelona'ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Andre Onana, Ocak 2015'te Barcelona'dan Ajax'a 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.







