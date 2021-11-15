Ronald Koeman'ın ile yolların ayrılmasından sonra Barcelona'nın yeni teknik direktörü olarak takımın başına geçen Xavi'nin transfer hedefi Liverpool forması giyen Mohamed Salah.

El Nacional'de yer alan habere göre transferde büyük hedefleri olan Barcelona'nın, Salah için transfer çalışmalarını sessiz bir şekilde yürüttüğü iddia edilirken Liverpool ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz bir sonuç alamayan Mohamed Salah'ın ise Katalan ekibine gidebileceği ileri sürüldü.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü, Mısırlı yıldızı her ne olursa olsun takımda görmek isterken Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ise golcü futbolcunun İngiliz ekibinden ayrılmasını istemiyor.

Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Salah, bu sezon çıktığı 15 maçta 15 gol ve 6 asistlik katkı vermeyi başardı.







