Lionel Messi'nin Ligue 1'de PSG'ye transfer olmasından sonra Barcelona'da 10 numaralı formayı sırtın geçiren Ansu Fati, hamstring problemi nedeniyle bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre içerisinde sakatlığından ötürü ameliyat olup olmayacağının kararını verecek olan Fati, bu seçimi sonucuna göre sezonun geri kalanında forma giyemeyebilir.

Fati'nin ameliyat olması halinde sezonun kalan bölümünde yeniden sahaya çıkması zor görünürken, farklı bir tedavi yöntemi izlemesi halinde ise yaklaşık iki ay sonra yeniden sahaya çıkması bekleniyor.

A takım çıktıktan sonra üçüncü kez ciddi sakatlık yaşayan genç oyuncu için doktorlar en doğru kararı vermeye çalışıyor.

Ansu Fati bu sezon La Liga'da Barcelona formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.