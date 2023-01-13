İspanyol polisinin düzenlediği 'Barcagate' operasyonunda yeni bir skandal daha meydana geldi. Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun tutuklandığı soruşturma kapsamında araştırmalarını yürüten İspanyol polisinin ele geçirdiği belgelerde, eski Barcelona yöneticisi Roman Gomez Ponti'nin Lionel Messi'ye ağır hakaretler ettiği görüldü.

Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'da Attığı En İyi Goller





Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetimi tarafından, Barcelona futbolcularına yönelik yürütülen karalama kampanyasının ardından 2017 yılında İspanyol polisinin başlattığı 'Barcagate' soruşturmasında yeni dosyalar ele geçirildi.

Sosyal medya ajanslarına Facebook ve Twitter'da sahte hesaplar oluşturmak için 1 milyon doların üzerinde bir ödeme yapan Josep Maria Bortemou yönetiminin Lionel Messi, Gerard Pique ve Pep Guardiola'ya karşı kara propaganda yaptırdığı iddiaları sonrası bu soruşturma başlatılmıştı. Josep Maria Bortemou'nun tutuklanma kararı kulüp kaynaklarını kötüye kullanmaktan geldiği belirtilmişti.





Barcelona'da Josep Maria Bortemou ile yönetim kurulu, haklarında çıkan iddiaların ardından 2020 yılında toplu istifa kararı almıştı. Josep Maria Bortemou ve yönetim kurulu üyelerinin Messi, Pique ve Xavi gibi isimlerin itibarını sosyal medya aracılığıyla karalama kampanyası başlatması ve yolsuzluk iddialarıyla suçlandığı vurgulanmıştı.

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bortemou ve yönetim kurulu üyeleri Roman Gomez Ponti, Oscar Grau ve Jaume Masferrer, 2 Mart 2021'de şartlı şekilde serbest bırakılmıştı.

Mesajlar ortaya ççıktı

Barcelona'da Josep Maria Bortemou dönemine ait incelenen belgelerde ilginç detaylara rastlandığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. İspanyol basını, Josep Maria Bartemou ile birlikte tutuklanan eski yöneticilerden Roman Gomez Ponti'nin Lionel Messi'nin Barcelona'da forma giydiği dönemde Arjantinli yıldız hakkında skandal ifadeler kullandığını yazdı.

Roman Gomez Ponti'nin Lionel Messi için "Hormonlu cüce" ve "Lağım faresi" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Barcelona'nın yolsuzluk operasyonundaki en yüksek şüphe barından ismin Roman Gomez Ponti olduğu vurgulandı. Roman Gomez Ponti'nin ortaya çıkan mesajlarında Lionel Messi'nin "Suarez ve bana dokunma, geri kalan kim varsa maaşlarını düşür" ifadelerini kullandığı basına yansıdı.





Al Hilal'den Lionel Messi'ye rekor teklif

İspanyol spor gazetesi El Mundo Deportivo, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal'in, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'yi istediğini yazdı.

Haberde Messi'nin, Fransız devi ile anlaşamaması durumunda Al Hilal'ın, Arjantinli süperstara 300 milyon Euro yıllık maaş vermeye hazır olduğu öne sürüldü.

(Skorer)



