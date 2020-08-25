Carles Puyol'dan lionel Messi'ye açık destek... Barcelona'nın efsane stoper ve kaptanlarından olan Puyol Twitter'dan Lionel Messi için destek mesajı yazdı ve "Saygı ve takdir Leo. Tüm desteğime sahipsin arkadaşım" dedi.









Messi'nin takımdan ayrılmasına izin veren sözleşme maddesinin süresinin 30 Haziran'da dolduğu söylense de pandemi sebebiyle uzatılan 2019/2020 sezonundan ötürü bu maddenin süresinin de uzatıldığı bilgileri gelmeye devam ediyor ancak 25 Ağustos TSİ 23.00 itibariyle konuyla ilgili olarak ne Messi ne de Barcelona tarafıondan henüz resmi bir açıklama gelmedi.







