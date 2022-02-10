İspanya futbolunun en köklü kulüplerinin başında gelen Barcelona şimdiden yaz transfer dönemi için hamlelerini hazırlıyor. Katalan ekibinin en büyük planı ise Dortmund'da forma giyen 21 yaşındaki Norveçli yıldız golcü Erling Haaland...

Sport'ta yer alan habere göre ara transfer döneminde Ferran Torres, Adama Traore ve Aubameynag'ı kadrosuna katan Barça'nın yaz transfer döneminde de adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Xavi'nin takımın başına geçmesiyle yeni bir çehreye bürünen Katalan ekibi, Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland için tüm sınırları zorlayacak.





Ekonomik zorluklar

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, Ousmane Dembele'nin ve Memphis Depay'ın olası bir takımdan ayrılma durumunda Haaland için daha çok kaynak ayırabilir.

Laporta - Mino Raiola

Barcelona başkanı Joan Laporta'nın ise Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile iyi bir ilişkisi var. Bu faktörün transferde etkili olabileceği belirtilirken, Norveçli yıldıza yalnızca ekonomik bir teklif değil aynı zamanda sportif bir proje de sunulacak.

Golcü futbolcunun, önümüzdeki sezon hangi kulüpte oynayacağına Mart sonu veya Nisan başında karar vermesi bekleniyor.

Talibi çok

Yıldız futbolcunun Dortmund'dan ayrılması durumunda talibi ise çok. Real Madrid'in yanı sıra Manchester United ve PSG'nin de oyuncunun durumunu yakın takip ettiği öğrenildi.

Haaland bu sezon Dortmund formasıyla toplamda 20 maça çıktı ve 23 gol, 6 asistlik performansa imza attı. Transfer döneminin şimdiden en çok konuşulacak isimlerinden biri olacak olan Haaland'ın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu.

Barcelona'nın bu transferi gerçekleştirmesi için kesenin ağzını açacak gibi gözüküyor. Yıldız futbolcunun Dortmund'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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