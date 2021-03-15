Marsilya'nın genç yıldızı Boubacar Kamara, yaz aylarında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek Kamara, şu ana kadar kendisine yapılan sözleşme uzatma tekliflerini reddetti. Marsilya'nın da bir anlaşma sağlanamaması durumunda yaz aylarında oyuncuyu satmayı planladığı aktarılıyor.

TodoFichajes'in haberine göre Barcelona, yaz transfer dönemine yönelik hedefleri arasında Kamara'ya ilk sıralarda yer veriyor. Barcelona'nın çok büyük bir yatırım yapmayacağı fakat Kamara'nın Marsilya'daki sözleşme durumunun daha uygun bir fiyatla kadroya katılmasını sağlayabileceği aktarılıyor.

Barcelona'nın 21 yaşındaki Fransız oyuncu için ilk temaslarını gerçekleştirdiği belirtilirken önümüzdeki haftalarda da resmi teklifin sunulabileceği aktarılıyor.



