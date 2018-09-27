İşte Barcelona'dan yapılan açıklama:

FC Barcelona günümüze uyum sağlamak amacıyla armasını değiştirdi. Tasarım son olarak 2002'de güncellendiğinden koşullar, toplum ve teknoloji büyük ölçüde değişti ve kulüple özdeşleşen sembollerin de evrim geçirmesi gerekiyordu.

Bu evrim armanın tarihi unsurlarına sadık kalıyor: şehir, Barselona, ülke, Katalunya, blaugrana renkleriyle kulüp ve futbol topu. Ancak yeni tasarım özellikle giderek daha önemli hale gelen dijital medya dünyasında daha fazla reprodüksiyon kapasitesine sahip. En çarpıcı değişimler takım renklerinin dengesinde ve etkisindeki artış, Barça'nın oyun felsefesinin simgesi olan topun daha büyük ve merkezi görünümü, şekillerin ve renkerlin homojenleştirilmesi ve FCB kısaltmasının kaldırılması.

Armanın yeni hali FC Barcelona'nın Stratejik Planı'nın ana hedeflerinden biri olan markanın uluslararası düzeyde tanıtımını da karşılıyor. Barça'nın kendi tipografisi ve kulübün tüm birimlerinde kullanılmak üzere daha modern ve birleşik bir görsel stilin yaratılmasıyla son aylarda marka stratejisin geliştirmek adına pek çok çalışma yapıldı.

Bu yeni stratejinin sonuçlarından birisi sadece iki resmi marka adının kullanılması oldu: FC Barcelona ve Barça. İkincisi yaygın olarak kabul görmesine rağmen daha önce hiç resmi bir lakap olarak görülmemişti.

Proje, Katalunya'nın öne gelen tasarımcılarından Josep Maria Mir'in yönetiminde, Premi Nacional de Disseny (Ulusal Tasarım Ödülü) ve Premi Ciutat de Barcelona (Barselona Şehri Ödülü) gibi ödüllerle onurlandırılmış Barselona merkezli markalaşma şirketi Summa tarafından geliştirildi.

Armanın değişimi kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleşecek. Bu sebeple yeni tasarım Yönetim Kurulu'nca onaylanmasına karşın 20 Ekim'de Genel Kurul'da kulüp üyelerinin onayına sunulacak. Ve üyeler onay verirse yeni arma 2019/20 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlayacak.

Arma neden değişti

1899'den beri kulüp farklı dönemlere uyum sağlamak amacıyla armayı düzenli olarak değiştirmişti

Arma yeni dijital ihtiyaçlara ve tüketici içerik biçimlerine adapte edilmeliydi.

Mevcut arma tüm medya araçlarında doğru bir şekilde kopyalandığına dair bir garanti sunmuyordu

Armanın markanın stratejisiyle uyumlu olması gerekiyordu

Bu değişim kulübün köklerine ve armanın özüne saygı duyarak gerçekleştirilmeliydi

Bu değişim sembolümüzün tanınabilirliğini engellememeli ve tehlikeye atmamalıydı

Kulübün diğer büyük markalarla karşılaştırılabilir bir yeni armaya ihtiyacı vardı

Teknik hususlar

İç siyah çizgiler kaldırıldı

FCB kısaltması kaldırıldı

Daha fazla ahenge ulaşmak için armayı oluşturan farklı sembollerin (Barselona, Katalunya, Top ve Blaugrana Bayrağı) görünürlüğü artırıldı

Blaugrana çizgilerinin sayısı 7'den 5'e düşürüldü, böylece kontrast arttı ve Barça renkleri daha fazla ön plana çıktı

Topun yeri daha merkezi bir konuma getirilerek iyileştirildi

Sonuç olarak aynı şekli ve özü korurken daha homojen, uyumlu ve parlak bir arma elde edildi, böylece tüm medya araçlarında daha sadık bir reprodüksiyon garanti altına alındı.



