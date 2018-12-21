Barcelonalı yıldızlar noel yemeğinde

İspanya Ligi’nde lider durumda olan ve Şampiyonlar Ligi son 16 Turu’nda da Fransız ekibi Lyon’la eşleşen Barcelona’da futbolcular, yeni yıl öncesinde gelenekselleşen noel yemeğinde bir araya geldi.

Barça’nın yıldızlarının buluştuğu özel yemekte elbette tüm gözler, takımın 1 numaralı süperstarı Lionel Messi’nin üzerindeydi. Yemeğin yendiği yer ise dünyada sayılı restoranlara kalite ve lezzet açısından verilen Michelin yıldızına sahip Via Veneto restorandı.

Bu arada Barça, devre arası öncesi yarın ligde Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.