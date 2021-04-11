Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Real Madrid'e yenildikleri maç sonrası adeta küplere bindi.

Mücadele'nin 83. dakikada Braithwaite'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Koeman, "Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü. VAR bu pozisyonları penaltı vermeyecekse neden var? Ben maçlarda hakemlerin sadece doğru kararları vermesini istiyorum. Bir de maçın sonuna 4 dakika eklendi bu da azdı. Hakem kararları nedeniyle takım kendisini üzgün hissediyor" ifadelerini kullandı.