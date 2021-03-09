İspanyol medyasından Sport'un haberine göre Ilaix Moriba için Chelsea ve Manchester United şimdiden devreye girdi. Genç orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan oyuncuyu Barcelona bırakmak istemiyor. Katalan kulübü oyuncunun ilerleyen yıllarda daha büyük bir değere sahip olacağını ve 100 milyon euronun uzun vadede "ucuz" olabileceğini düşünüyor.

Haberde ayrıca Chelsea'nın Moriba'ya teklif bile yaptığı ve United'a göre transferde bir adım öne geçtiği de belirtildi.

Ancak 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun çocukluk hayali olan Barcelona'da forma giymeye devam etmek istediği ve kısa süre içinde yeni sözleşmeye imza atabileceği de gelen bilgiler arasında...

Gine asıllı İspanyol oyuncu bu sezon La Liga'da 3 maça çıkmasına rağmen 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Genç yıldız adayı Kral Kupası'nda da 2 maç oynadı.





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