İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, takımın başına geçmesi konuşulan eski oyuncuları Xavi'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Xavi'nin Barcelona'da teknik adamlık yapacağını belirten Bartomeu, bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda net bir tarih vermedi.

TV3'e konuşan Bartomeu, "Xavi, er ya da geç Barcelona'nın teknik direktörü olacak" ifadelerini kullandı.

Şu anki durumda Xavi'nin isminin gündemde olmadığını da aktaran başkan, "Ama şu an her şey yolunda ve yeni bir koç aramıyoruz. Quique Setien ile yola devam ediyoruz" dedi.