Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından biri olmasında rağmen gelen tepkiler üzerine geri adım atan kulüplerden biri olan ancak organizasyondan çekilmeyen Barcelona'dan UEFA'ya flaş bir tepki geldi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, "Ya futbolda reform yaparız ya da bu oyunun kaçınılmaz çöküşünü seyretmek zorunda kalırız." ifadelerine yer verildi.

Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA diyalog yoluyla futbolu modernleştirmenin yollarını araştırmak yerine, bizden Avrupa futbolu üzerindeki tekellerini sorgulayan, devam eden mahkeme sürecini geri çekmemizi istemektedir.

Avrupa futbolunun asırlık çınarları Barcelona, Juventus ve Real Madrid; futbolun şu anda ihtiyaç duyduğu acil çözümleri, saygı çerçevesinde ve diyalog yoluyla müzakere etme isteğini sürdürecek ancak hiçbir zorlama ve baskıya boyun eğmeyecektir.

Ya futbolda reform yaparız ya da bu oyunun kaçınılmaz çöküşünü seyretmek zorunda kalırız."







