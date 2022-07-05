İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanırken Portekizli yıldıza flaş bir talip çıktı.

AS'ta yer alan habere göre Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes Pazartesi günü bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmede Ruben Neves, Rafa Leao ve Bernardo Silva'nın yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun olası transferi de görüşüldü.

Daha önce de istedi

Haberin detaylarında Joan Laporta'nın geçen yaz da Portekizli yıldızın transferi için çaba sarf ettiği ancak kulübün hassas ekonomik durumu nedeniyle ciddi bir girişimin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Talipleri fazla

Manchester United ile geçirdiği hayal kırıklıkları ile dolu sezonun ardından şampiyonluklar için mücadele edeceği bir takıma gitmek istediği iddia edilen Ronaldo'nun durumunu Barcelona'nın haricinde Bayern Münih, Chelsea, Roma ve Napoli de yakından takip ediyor.

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde toplam 932 maça çıkarken, 698 gol, 230 da asist yapma başarısı göstermişti. Şimdiden Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.



