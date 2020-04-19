Barcelona'dan Tagliafico hamlesi

Katalan devi Barcelona, alternatif arayışlarını sürdürdüğü sol bek pozisyonu için Ajax forması giyen Nicolas Tagliafico'yu listesine aldı.

19 Nisan 2020, Pazar 13:07 Son Güncelleme:
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Barcelona'dan Tagliafico hamlesi

Barcelona'da Jordi Alba'nın alternatifi Junior Firpo'nun takımdan ayrılması gündemdeyken sol bek için yeni arayışlar söz konusu. 

Daha önce Alex Telles isminin de gündeme geldiği Barcelona'da, Mundo Deportivo'ya göre bu pozisyon için en net aday Ajax forması giyen Nicolas Tagliafico

Geçtiğimiz yaz aylarında Atletico Madrid'e gitmek üzere olan Tagliafico için Ajax'ın takım direktörü Marc Overmars devreye girmiş ve oyuncunun 1 sezon daha takımda kalmasını sağlamıştı. 

Overmars'ın Arjantinli oyuncunun kalmasını sağlarken bir sonraki yaz transferine izin vereceği vaadinde bulunduğu belirtiliyor. 

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