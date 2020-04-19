Barcelona'da Jordi Alba'nın alternatifi Junior Firpo'nun takımdan ayrılması gündemdeyken sol bek için yeni arayışlar söz konusu.

Daha önce Alex Telles isminin de gündeme geldiği Barcelona'da, Mundo Deportivo'ya göre bu pozisyon için en net aday Ajax forması giyen Nicolas Tagliafico.

Geçtiğimiz yaz aylarında Atletico Madrid'e gitmek üzere olan Tagliafico için Ajax'ın takım direktörü Marc Overmars devreye girmiş ve oyuncunun 1 sezon daha takımda kalmasını sağlamıştı.

Overmars'ın Arjantinli oyuncunun kalmasını sağlarken bir sonraki yaz transferine izin vereceği vaadinde bulunduğu belirtiliyor.