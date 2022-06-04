Teknik direktör Xavi önderliğinde gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.

TodoFichajes'te yer alan habere göre tarihinin en kötü ekonomik dönemlerinden birini geçiren Barcelona, transferde maliyeti uygun oyunculara yöneldi.

Büyük ekonomik sıkıntılara rağmen kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapan Barcelona'nın, Paris Saint-Germain'den ayrılan Arjantinli yıldız Angel Di Maria için girişimleri hızlandırdığı iddia edildi.

Juventus da devrede

Angel Di Maria'nın transferi için İtalyan devi Juventus'un da devrede olduğu belirtilirken, Barcelona'nın teklifinin daha düşük olduğu ancak yine de sundukları proje ile tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacaklarının altı çizildi.

Kariyerinde daha önce İspanya'da Real Madrid forması da giyen 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2015 yılından bu yana PSG'de forma giyiyordu. Bu sezon 31 maça çıkan Di Maria, 5 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.



