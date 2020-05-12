Barcelona'dan sürpriz Juan Foyth hamlesi

Katalan devi Barcelona için sürpriz sayılabilecek bir transfer haberi gündeme geldi ve La Liga'nın devinin Tottenham forması giyen Juan Foyth ile ilgilendiği iddia edildi.

12 Mayıs 2020, Salı 17:37 Son Güncelleme:
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Barcelona'dan sürpriz Juan Foyth hamlesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, son olarak gündemine Tottenham forması giyen Juan Foyth'u aldı. 

Yaz transfer dönemi için daha önce başka stoperlerle de adı anılan Barcelona, Mundo Deportivo'nun haberine göre Foyth için harekete geçmiş durumda. 

Tottenham'ın Arjantinli savunmacısı, sezonun geri kalan kısmında sakatlık problemlerinin de etkisiyle sadece 7 maçta forma giyebilmişti. Japhet Tanganga'nın da yükselişi sonrası formayı yeniden alması için büyük bir mücadele vermesi gerekecekti. 

Londra ekibi, Foyth'u 2017'nin yaz aylarında Estudiantes'ten 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 


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