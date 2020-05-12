Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, son olarak gündemine Tottenham forması giyen Juan Foyth'u aldı.

Yaz transfer dönemi için daha önce başka stoperlerle de adı anılan Barcelona, Mundo Deportivo'nun haberine göre Foyth için harekete geçmiş durumda.

Tottenham'ın Arjantinli savunmacısı, sezonun geri kalan kısmında sakatlık problemlerinin de etkisiyle sadece 7 maçta forma giyebilmişti. Japhet Tanganga'nın da yükselişi sonrası formayı yeniden alması için büyük bir mücadele vermesi gerekecekti.

Londra ekibi, Foyth'u 2017'nin yaz aylarında Estudiantes'ten 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.



