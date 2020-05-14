Barcelona'dan Semedo'nun yerine De Sciglio hamlesi

Nelson Semedo ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinden istediği sonucu alamayan Barcelona, sağ bek pozisyonu için Juventus'tan Mattia De Sciglio'yu transfer etmek istiyor.

14 Mayıs 2020, Perşembe 12:36 Son Güncelleme:
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Barcelona'dan Semedo'nun yerine De Sciglio hamlesi

Katalan devi Barcelona, önümüzdeki sezon Nelson Semedo ile yollarını ayırıp Mattia De Sciglio transferiyle sağ bekte bir değişime gidebilir. 

Marca'ya göre Nelson Semedo ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri durma noktasına gelen Barcelona, bu yaz oyuncuyu satmaya hazırlanıyor. Daha önce Manchester United'ın gündeminde yer alan Semedo'nun kontratı 2022'de biteceği için bu yaz bir satış ihtimaline dikkat çekiliyor. 

Semedo'nun olası satışı sonrası ise Barcelona Juventus'tan Mattia De Sciglio'yu kadrosuna katmayı planlıyor. 

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