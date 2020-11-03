Barcelona'nın bu sezon başı Las Palmas'tan 5 milyon euroya transfer ettiği Pedri'nni sözleşme detayları ortaya çıktı. Goal.com'da yer alan habere göre, 17'lik genç hücumcu için Katalanlar 400 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi belirledi. Oyuncunun transferinden sonra özellikle Bayern Münih ve Manchester City kısa sürede Pedri'yle ilgilenmeye başlamıştı. Şu ana kadar 8 maça çıkan ve takımın Ansu Fati'yle birlikte öne çıkan isimleri arasına giren Pedri, eğer 25 kez ilk 11'de maça çıkarsa Las Palmas fazladan 4 milyon euro daha kazanacak.

Eğer LasPalmas ve Barcelona arasındaki bonus şartlarının hepsi karşılanırsa Kanarya Adaları kulübünün ekstradan 22 milyon euro daha kazanması ihtimal dahilinde...

Messi'den öğreniyor...

Yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le karşılaşacak olan Barcelona'da açıklamalarda bulunan Pedri, Messi'den çok şey öğrendiğini belirterek, "Bana ve diğer gençlere çok şey öğretiyor. Hem saha içinde hem antrenmanda hem de dışarıda... Onun gelecek adına evrdiği kararlara saygılıyım ve bunu hiç konuşmadan sürekli onunla irtibat halindeyim. " dedi.

17 yaşındaki oyuncunun piyasa değri şu anda 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Pedri sağ ve sol kanatların yanı sıra forvet arkasında 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.







