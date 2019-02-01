Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa, deplasmanda Yunan devi Olympiacos ile karşı karşıya geldi.

İlk çeyrekte ev sahibi Olympiacos'a sadece 6 sayı imkanı veren Barcelona, ilk çeyreği 6-27 önde tamamladı.

Olympiacos, ikinci çeyrekte 22-11 üstünlüğü yakalasa da ilk yarı 28-38 sona erdi.

İkinci yarıda etkili performansını sürdüren Barcelona, üçüncü çeyreği 43-55 önde tamamlayarak maçı da 55-76 kazanmayı başardı.

Barcelona, 21. maçında 12. galibiyetini alırken Olympiacos ise 9. yenilgisini aldı ve iki takımın galibiyet sayıları eşitlendi.

Olympiacos'ta Nikola Milutinov ve Janis Strelnieks 13'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

Barcelona Lassa'da Chris Singleton 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Adam Hanga 11, Ante Tomic 10 sayı üretti.