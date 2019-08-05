Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın adı, uzun bir süredir eski takımı Barcelona'yla anılıyordu. Fransa'da mutsuz olduğu ve Katalan kulübüne geri dönmek istediği öne sürülen 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili Barça'nın başkan yardımcısı Jordi Cardoner'den gündem yaratan bir açıklama geldi.

Katalonya'da yayın yapan TV3 kanalına konuşan Cardoner, "Neymar, an itibarı ile gündemimizde olan bir isim değil. Kendisinin Paris'te mutlu olmadığını biliyoruz ama biz burada pasif bir aktörüz. Zira bu sorunu PSG'nin çözmesi gerekiyor. Kulübüne duyduğumuz saygıdan ötürü Neymar'la hiçbir şekilde görüşmedik. Eğer kendisi bir gün gündemimize gelirse kamuoyunu bundan haberdar ederiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler