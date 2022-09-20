Yaz transfer dönemine damga vuran Barcelona, yeni bombalar patlatmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında hamlelerine devam etmeyi planlayan Katalan devi, listesinin ilk sırasına Real Madrid'den Marco Asensio'yu eklemiş durumda.

Xavi'nin liderliğinde yeniden Avrupa'nın zirvesinde yer almak isteyen Barcelona, hedefini belirledi. Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, Real Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marco Asensio için teklif hazırlığında...

Asensio'nun yaz boyunca Real Madrid'den ayrılmasına ilişkin haberler vardı. Fakat bir transfer gerçekleşmedi ki şimdi sezon sonunda bonservissiz olarak başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

Carlo Ancelotti'nin takımında az süre almaktan şikayetçi Asensio, geride kalan hafta sonu Mallorca karşısında oyuna giremeyince yedek kulübesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.