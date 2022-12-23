Paris Saint Germain'deki geleceği merak konusu olan Lionel Messi hakkında flaş bir açıklama geldi. Barcelona Başkanı Joan Laporta, 35 yaşındaki yıldız hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'da Attığı En İyi Goller





2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi çok sayıda rekora imza attı. 35 yaşındaki oyuncu organizasyonun tüm aşamalarında gol atan ilk futbolcu unvanının sahibi oldu.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde en fazla dakika sahada kalan ve en çok maça çıkan futbolcu unvanını da eline geçirdi.

PSG KALMASINI İSTİYOR

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, Sky Sports'a verdiği röportajda Lionel Messi ile yeni sözleşme uzatmak istediklerini açıklamıştı. Al Khelaifi, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz.

Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız" diye konuşmuştu.





BOMBA İDDİA

İspanyol basınından La Vanguardia'da yer alan habere göre; Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmek istediğini Xavi Hernandez'e iletti. Paris Saint Germain'in Lionel Messi'nin bu talebinden haberdar olduğu ve sözleşme yenileme görüşmelerinin başladığı kaydedildi.

MLS'E YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Lionel Messi için kısa süre önce ABD iddiası ortaya atılmıştı. 35 yaşındaki oyuncu daha önce verdiği röportajda MLS'te forma giymeye sıcak baktığını aktarmıştı. Dünyaca ünlü oyuncu için Times'ta yer alan haberde; Inter Miami'nin devrede olduğu belirtilmişti. Arjantinli oyuncunun teklifi kabul etmesi halinde MLS tarihinin en yüksek maaşa sahip futbolcusu olacağı kaydedilmişti.

LAPORTA AÇIKLADI

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi hakkında çıkan haberler sonrası açıklamada bulundu. Arjantinli yıldızın tarihin en iyi futbolcusu olduğunu belirten Laporta, "Leo'nun bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz. Ancak şu anda o, PSG'nin oyuncusu ve kulübüyle bir sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.





35 yaşındaki yıldızın Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ligue 1 ekibinde forma giyen Lionel Messi bu sezon 19 maçta şans buldu. 35 yaşındaki oyuncu 12 gol ve 14 asist üretti. Lionel Messi'nin güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. (Skorer)