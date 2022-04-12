Gelecek sezon hücum hattını dünya çapında bir forvet ile güçlendirmek isteyen Barcelona, Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski için harekete geçti. Ancak Bayern Münih, Polonyalı yıldızı kolay kolay bırakmak istemiyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona'dan 70-80 milyon Euro arası bir bedel talep ediyor. Katalan ekibi ise Polonyalı golcünün bonservisi için 30 milyon Euro harcamak istiyor.

Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken, Lewandowski'nin transferi için aradaki yüksek farkın kapanması gerekiyor.

Xavi takımda görmek istiyor

Barcelona teknik direktörü Xavi, yıldız golcüyü kadrosunda mutlaka görmek istiyor. Xavi, Lewandowski ile hücum performansını ciddi oranda artırabileceklerine inanırken, ilerleyen aylarda yaşanacak gelişmelerin futbolcunun transferinde belirleyici olması bekleniyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Polonyalı yıldız, bu sezon 40 maçta forma giyerken, 46 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.



