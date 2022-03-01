Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, kripto para dünyasına girmeye hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Barcelona'nın büyük şirketlerin ve yabancı yatırımcıların sahip olduğu kulüplere karşı "finansal olarak hayatta kalmalarına" yardımcı olmak için kendi kripto para birimini oluşturmak istediğini söyledi.

ESPN'de yer alan habere göre Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Joan Laporta, Barca'nın yakın gelecekte bir dizi NFT piyasaya süreceğini ve ayrıca kripto para piyasasına girmek için çalıştığını dile getirdi.

Kripto para şirketlerine ret

Joan Laporta, Barcelona'nın kripto parasını, kendi girişimleri ile geliştirmeye odaklanmak adına kripto para şirketlerinden gelen çok sayıda teklifi kabul etmediklerini de belirterek, "Kendi kripto para birimimizi yaratmak istiyoruz ve bunu kendimiz yapmalıyız. Arkamızda büyük şirketler veya hissedarlar yok. Bu da bizi yaratıcı, yenilikçi, cesur olmaya ve spor endüstrisini çevreleyen birçok alanda bir adım önde olmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.







