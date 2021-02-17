Barcelona Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında oynadığı Paris Saint Germain karşısında 4-1 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez evinde üst üste iki maç yitirdi. Barcelona grup aşaması son hafta mücadelesinde de evinde Juventus'a 3-0 kaybetmişti

Barcelona geçen sezon tarihi 8-2'lik Bayern Münih maçı sonrasında büyük sıkıntı yaşamıştı. Sezon başında yıldız oyuncu Lionel Messi'nin takımdan ayrılmak istemesi zaten var olan sorunları arttırmış son olarak yaşanan mali kriz de tuz birer olmuştu

Lider Atletico Madrid'in gerisinde kalan La Liga'da şampiyonluk ümitleri mucizelere kalan Barcelona, önce Juventus karşısında avantajını kullanamadı ve C. Ronaldo karşısında başarısız oldu. Messi ve Barcelona, son 16 turu aşamasında da PSG karşısında yine hezimet yaşadı ve 14 yıl sonra çeyrek final göremeden elenmek üzere...



