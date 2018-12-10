İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Star, İspanyol devi Barcelona’nın devre arasında gündeme damgasını vuracak bir transfere imza atacağını öne sürdü. Haberde Barça’nın, Premier Lig’in en önemli golcüleri arasında yer alan Tottenham’ın forveti Harry Kane’i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

İngiltere Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapan Kane için Katalan ekibinin kasasından çıkacak bonservis bedelinin 200 milyon Pound’u (1 milyar 350 milyon TL) bulduğu öğrenildi.

2018 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülünü kazanan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise forma giydiği 20 karşılaşmada rakip filelere 13 gol göndermeyi başardı.