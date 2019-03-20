Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde iki İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ve Herbalife Gran Canaria karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Barcelona, karşılaşmanın ilk yarısını 38-35 önde tamamlarken ikinci yarıdaki etkili performansıyla maçı 93-64'lük farklı skorla kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekip, temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya mağlup olduğu iki maçlık yenilgi serisini sonlandırırken toplamda da 27. maçında 16. galibiyetini elde etti.

Gran Canaria ise 27. maçında 20. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Barcelona'da Kevin Pangos, eski takımı Gran Canaria'ya karşı ürettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Chris Singleton 16, Kyle Kuric 14 sayıyla oynadı.

Gran Canaria'da DJ Strawberry 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken eski Barcelona oyuncusu Oriol Pauli de maçı 13 sayıyla tamamladı.