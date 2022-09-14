Bu yaz yaptığı flaş transferlerle yeni bir takım oluşturan ve hem La Liga'da hem de Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen Katalan devi Barcelona, iç transferde de hamlesini yaptı. Xavi yönetimindeki Barça, genç yıldızı Gavi'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını açıkladı. 2004 doğumlu orta saha oyuncusunun serbest kalma bedeli ise 1 milyar Euro olarak belirlendi.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 60 milyon Euro olan Gavi, İspanya Milli Takımı forması da giyiyor. La Masia çıkışlı oyuncu, genç yaşına rağmen Barcelona orta sahasının değişilmez isimlerinden biri konumunda.