Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, kaynak yaratmak için iyi bir teklif gelmesi halinde Hollandalı futbolcu Frenkie de Jong'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

AS'ta yer alan habere göre yaşı, yeteneği ve gelişime açıklığı bakımından kulübe en yüksek bonservis getirisi sağlayabilecek oyunculardan biri olarak görülen Frenkie de Jong, Barcelona tarafından transfer listesine konuldu.

Ancak iddialara göre futbolcu ile ilgili son kararı Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Xavi verecek.

Frenkie de Jong, Ajax'ta gösterdiği başarılı performansın ardından 2019 senesinde Barcelona'ya transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu bu sezon Katalan ekibi ile çıktığı 13 maçta 2 asistlik katkı verdi ve henüz gol atma başarısı gösteremedi.



