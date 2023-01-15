Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'e kötü haber geldi.





'YENİ KULÜP BUL'

Relevo'nun haberine göre; La Liga devinin B takımında da süre alamayan Emre Demir'den ocak ayında kendisine yeni bir kulüp bulması istendi.

UYUM SAĞLAYAMADI

Barcelona'nın bu kararında Emre Demir'in uyum sürecini iyi yürütememesinin etkisinin olduğu belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun İspanyolca ya da İngilizce bilmemesinin gelişimini engellediği de kaydedildi.

SON KARAR BARÇA'NIN

Barcelona B Takımı'nın bu sezon oynadığı 18 maçın sadece 2'sinde Emre Demir forma şansı bulabildi. Genç yetenek bu süreçte toplam 24 dakika forma şansı buldu. Oyuncu hakkında gelecek kiralama ya da bonservisli transfer teklifleri konusunda son kararı Barcelona'nın vereceği kaydedildi.

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