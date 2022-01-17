Barcelona’dan Dembele’ye ültimatom!

Barcelona’nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele’ye sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek için iki gün verdi.

Barcelona sezon sonunda sözleşmesi bitecek kanat oyuncusu Ousmane Dembele’ye yeni sözleşmeyi imzalaması için iki gün verdi. Barcelona, Dembele yeni sözleşmeyi iki gün içerisinde imzalamadığı takdirde oyuncuyu devre arasında kulüpten yollayarak bonservis bedeli elde etmeye çalışacak. Dembele sözleşmesi bitene kadar Barcelona’da kalmakta ısrar ederse Barcelona oyuncuyu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakacak.

Sport.es Aralık ayında Juventus’un Dembele ile sözleşmesi sonunda transferi için prensipte anlaştığını yazarken Calciomercato.com’a göre Fransız kanat oyuncusunun yıllık 12 milyon Euro’luk maaş talebi sebebiyle transfer görüşmelerinin askıya alındı.

Chelsea, Liverpool, Manchester United ve PSG gibi Avrupa’nın önemli kulüpleri de Barcelona ve Dembele arasındaki anlaşmazlığın sonucuna göre devre arasında bu oyuncuyu takımlarına katmak için fırsat kolluyorlar.



