Barcelona’dan Calathes’e transfer teklifi!

EuroLeague’de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer piyasası da hızlandı. Geçtiğimiz günlerde Malcolm Delaney’le yollarını ayıran ve Amerikalı guardın yerini Nick Calathes’le doldurmayı planlayan Barcelona, Yunan guarda ilk teklifini yaptı.

Eurohoops'un haberine göre; 3 yıl için 5.5 milyon dolarlık bir teklif sundu.

Normal şartlar altında Yunan yıldızın Panathinaikos‘la bir yıllık daha kontratı var fakat coronavirüsü sebebiyle Panathinaikos bu kontratı ödemek istiyor. Eurohoops kaynakları ise geçtiğimiz günlerde Calathes’in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Yıldız guardla Barcelona’nın dışında Zenit St. Petersburg ve CSKA Moskova da ilgileniyor. Daha önce NBA’de iki sezon geçiren Nick Calathes, EuroLeague’deki bütün kariyerini ise Panathinaikos forması altında geçirdi.