Bir süredir uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesine gelecek sezon geri dönmek isteyen Barcelona, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Marca'da yer alan habere göre Barcelona'nın gelecek sezon öncesinde takımı güçlendirmek için gündemindeki hedeflerinden biri Manchester City forması giyen Bernardo Silva.

Katalan ekibi, geçtiğimiz gün menajer Jorge Mendes ile yaptığı görüşmede Bernardo Silva'nın durumunu da masaya yatırd8ı.

Transfere ekonomik engel

Her ne kadar Barcelona, Portekizli yıldız ile ilgileniyor olsa da kulübün içerisinde olduğu ekonomik durum nedeniyle transfere olası bakılmıyor.

Pep Guardiola'nın favorisi

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın takımdaki favori oyuncuları arasında yer alan Bernardo Silva için ise Manchester City'nin en az 100 milyon Euro'luk bir teklif beklediği belirtilenler arasında yer alıyor.

Pep Guardiola geçtiğimiz günlerde Bernardo Silva'nın transferi için şu sözleri dile getirmişti: "Onu istiyorlarsa zor olacak"

Barcelona 160 milyon Euro gelir elde etmeli

Mali kurallar nedeniyle Barcelona, 100 milyon Euro'yu kasasından çıkarmayı kabul etse dahi transfer için öncesinde yaklaşık 160 milyon Euro gelir elde etmesi gerekiyor.



