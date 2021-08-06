Barcelona'dan ayrılan Messi, adım adım Paris Saint Germain'in yolunu tutuyor.

Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'in haberine göre PSG, Arjantinli yıldız futbolcu ile yıllık net 40 milyon euro karşılığında 3 yıllık bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Bir başka Fransız yayın organı RMC ise 34 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon PSG forması giymek istediğini bildirdi. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da taraflar birbirine çok yakın olduğu belirtildi. Le Parisien ise hem sportif hem de ailevi sebepler nedeniyle Lionel Messi'nin 1 numaralı önceliğinin Fransız devi olduğunu vurguladı.





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19 numarayı istiyor

Fransız basınından Telefoot ise Lionel Messi'nin, Paris Saint-Germain'de 19 numaralı formayı giyeceğini okuyucularına duyurdu. Arjantinli yıldız Neymar'ın giydiği 10 numarayı istemiyor. Messi, Barcelona'daki ilk yıllarında bir süre 19 numaralı formayı giymişti.