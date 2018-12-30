Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adrien Rabiot'nun adı bir süredir Barcelona ile birlikte anılıyordu.

Takımı tarafından kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusun Barça ile el sıkıştığına yönelik iddiaların ardından Katalan devinden açıklama geldi.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda Rabiot için PSG ile görüşüldüğü doğrulanırken henüz bir anlaşmaya varılmadığı vurgulandı.

Açıklamada Rabiot için geçtiğimiz Ağustos ayında ve son olarak da bir hafta önce temaslarda bulunulduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler