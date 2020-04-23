Bordo-Mavili takımın gözbebeği, ‘Türk Messi’ Abdülkadir Ömür, gelecek hedeflerini anlattı. Trabzonspor’un Youtube kanalına konuşan 20 yaşındaki yıldız, “Futbola başlamamdaki en büyük sebep Fatih Tekke diyebilirim. İlk basamağımda Trabzonspor A Takımı’na çıkmak, orada başarılar elde etmek vardı. Bunu da başardığım için mutluyum. İkinci basamağımda Trabzonspor’da şampiyon olmak var. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim. Trabzonspor’da şampiyon olduktan sonra da amacım Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek” ifadelerini kullandı.

‘Benzetilmek mutlu ediyor’

Messi ve Barcelona hayranı olduğunu söyleyen Abdülkadir, “Messi dünyanın en iyi futbolcusu. Ben de ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. O bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük hayal ve zirve diyebilirim. Benim Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyordur. İnsanlar da yakıştırıyor. Yaşanılması zor bir hayal gibi görünüyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum. Çünkü Messi’yi çok seviyorum. Allah inşallah o günleri bize nasip eder” dedi. Abdülkadir’in açıklamalarının ardından Barcelona’nın Türkiye twitter hesabı, bir paylaşım yaptı. Trabzonspor’un genç yıldızının Barça ile ilgili sözlerine yer verilirken, “Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma” denildi. Barcelona’nın bu mesajı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

‘Elim ayağım titredi’

Bu sezon yaşadığı ciddi sakatlığı anlatan Abdülkadir, “AEK maçında sakatlanmıştım. 10 yıldır futbol oynuyorum. İlk defa böyle hissettim. Maçta kötü bir şey olduğunu anladım. İlk döndüğüm karşılaşma Rize maçıydı. 86-87. dakikada girmiştim. Sanki ilk defa sahaya çıkıyor gibiydim. Elim ayağım titremişti. 6 ay uzak kalmak futboldan sanki 1-2 yılmış gibi geliyor” dedi.

"Altyapıda yetenek çok"

Bahçe işleri sayesinde çocuk yaşlarda güçlendiğini söyleyen 20 yaşındaki yıldız, “Köy işlerini çok seven bir aileye sahibiz, özellikle anne tarafım. Bahçede bayır yukarı durmak, kazmayı tutmayı küçük yaşta öğrenmekle güçlendik. A takıma çıkmaya başladıktan sonra herkes gördü ki altyapı çok kapasiteli, yetenekli, çok tekniği yüksek oyunculara sahip” diye konuştu.