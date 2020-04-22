Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona’nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
Abdülkadir Ömür’ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.
https://twitter.com/fcbarcelona_tr/status/1252883524434055168
Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.