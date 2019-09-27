Antoine Griezmann ile bir önceki kulübü Atletico Madrid'in izni olmadan transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıkan Barcelona, dün İspanya Futbol Federasyonu tarafından 300 euroluk komik bir cezaya çarptırılmıştı. Futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu kararın ardından her iki kulüpten de flaş bir hamle geldi.

ESPN'in ulaştığı Barcelona yetkilileri, Fransız santrforun transferi noktasında herhangi bir yanlış yapmadıklarını ve maruz kaldıkları yaptırıma itiraz edeceklerini söylerken Atletico cephesi ise "Bu ceza, üzerine konuşulmayı hak etmiyor. Kulübümüzün hukuk departmanı, çıkarlarımızı savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki santrforun satışından 120 milyon euro gelir elde eden Atletico, oyuncunun Barça ile anlaştığı tarihte serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğunu öne sürerek kendilerine 80 milyon euro daha ödenmesini talep etmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler