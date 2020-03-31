Barcelona, Corona virüs sebebiyle ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları atlatmak adına A Takım futbolcuları ve teknik heyetinden maaşlarında yüzde 70’lik kesinti yapmalarını talep etmişti.

İlk başta buna sıcak bakmayan kaptan Lionel Messi ve arkadaşları, sonunda ikna oldu. Barça’dan yılda net 71 milyon Euro alan ve salgın geçene kadar bu süreçte 21.3 milyon Euro alacak Messi, sosyal paylaşım sitesinden kulübün kesinti kararını kabul ettiklerini açıkladı.

Üstü kapalı yönetimi de eleştiren süperstar, “Kulübün içinden bizi zor duruma sokanların olmasını görmek bizi şaşırtmadı. Biz her zaman yardıma hazırdık. Kulüp çalışanlarının maaşlarını yüzde 100 almaları için böyle bir harekette bulunduk” diye konuştu. Böylece yılda 470 milyon Euro ödeyen Katalan ekibinin kasasında, 330 milyon Euro’luk bir rahatlama yaşandı.