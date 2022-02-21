İspanya La Liga'da Valencia'yı 4-1'le geçen Barcelona'da teknik direktör Xavi, genç futbolcu Pedri'ye övgü dolu sözler sarf etti.

ESPN'de yer alan habere göre maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, Pedri ile ilgili olarak, "Dünyada Pedri kadar yetenekli bir oyuncu yok ve o sadece 19 yaşında. Kesinlikle o eşsiz. Onu takımda görmek harika ve onunla ilgilenmeliyiz. Bu maçta yalnızca yarım saat oynadı ve bu önemliydi, fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyisi"

Pedri'nin sıradan bir oyuncu olmadığını da belirten Xavi, "O sıradan bir oyuncu değil. Onun gibisi çok az. Belki de o yaşta, kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi." dedi.

Katalan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



