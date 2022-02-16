Barcelona'da ara transferin en çok konuşulan ismi Ousmane Dembele'ye teknik direktör Xavi'den destek geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Napoli ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, Dembele'nin takım için önemli bir futbolcu olduğunu dile getirdi.

Xavi, sözleşmenin sonuna kadar futbolcuya kadrosunda görev vereceğini çok net bir şekilde ifade ederek, "Kesinlikle sezon sonuna kadar bize yardım edecek çünkü iyi bir oyuncu. Takımdan biri ve ona ihtiyacımız olduğunda ve kazanmamıza yardım edebileceğine inandığımızda oynayacak." sözlerini söyledi.

Camp Nou'daki protestolar nedeniyle Dembele'yi iç saha maçlarında oynatıp oynatmayacağı ile ilgili olarak ise teknik adam, "Kendi sahamızda ya da deplasmanda oynayabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Oynayıp oynamaması sadece oyuncuların nasıl çalıştığına ve kimin daha iyi ya da daha kötü olduğuna bağlı. Oynayabilir. Bunu zaten Espanyol'a karşı yaptı ve bize yardım etti." dedi.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu biten Ousmane Dembele, Katalan ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemiş ve aynı zamanda ara transfer döneminde de takımdan ayrılmak istememişti. Bunun üzerine Barcelona taraftarları Fransız futbolcuya tepki göstermişti.



