Barcelona’da transfer hedefi Matthijs De Ligt

Yeniden yapılanan ve genç oyuncularla kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona yaz transfer döneminde De Ligt’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Juventus’tan ayrılmayı düşünen 22 yaşındaki Hollandalı yıldız için menajeri Mino Raiola, kariyerinin bir sonraki adımına hazır olduğunu söyledi.

Oyuncunun serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro olduğu bilinirken, Juventus’un bu ücretin altında da oyuncunun transferine izin verebileceği öğrenildi. Santrafor transferi yapmak isteyen İtalyan devi bu transfere sıcak bakıyor.