Dünya futbolunun tartışmasız en iyi oyuncularının başında gelen Lionel Messi, artık 32 yaşına gelmesine rağmen performansından hiçbir şey kaybetmiyor... Barça’nın ömür boyu takımda tutmak ve futbolu bıraktıktan sonra kulüpte farklı görevler almasını istediği Messi, geçtiğimiz günlerde bu teklife ‘Ret’ cevabı verdiğini açıklamıştı. Son olarak Katalan temsilcisiyle sözleşmesini yıllık 40 milyon Euro (263 milyon TL) üzerinden 2021’e kadar uzatan Arjantinli yıldızın olumsuz geri dönüşüne rağmen Başkan Josep Maria Bartomeu ve kurmayları, yeni bir teklifle Messi’nin kapısını çaldı.

6. kez Ballon d’Or’u kazanan Messi, bu sezon şu ana kadar toplamda 17 maçta 14 gol attı, 9 asist yaptı.

Babasıyla masaya oturulacak

İspanyol basınında kulübe yakınlığı ile bilinen gazetelerin başında gelen El Mundo Deportivo’nun haberine göre Başkan Bartomeu’nun, önümüzdeki hafta Messi’nin babası Jorge ile masaya oturarak, gelecek sezon bitecek sözleşmeyi uzatacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya senelik ücretinde zam da yapacak olan Barça’nın, 2023’te sona erecek yeni kontrat için yıldız oyuncuya 50 milyon Euro (328.8 milyon TL) vereceği ifade edildi. Daha önce Barcelona’yı evi gibi gördüğünü söyleyen Messi’nin, büyük ihtimalle bu teklifi kabul edeceği düşünülüyor.